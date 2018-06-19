RADAR İSTİYORUZ DEDİLER YOLU KAPATTILAR!
Yol kaatma eylemi!
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Star Kıbrıs'ta yer alan habere göre; Beşparmak Köyü sakinleri, Girne-Tatlısu Anayolundan köy girişi esnasında meydana gelen trafik kazalarına dikkat çekmek için yol kapatma eylemi gerçekleştirdi.
Beşparmak Köyü sakinleri dün öğle saatlerinde 14:00 sularında köy girişinde ana yolu kısa süreli trafiğe kapattı. Bölge polisinin de önlem aldığı olayda, kazaların önlenmesi için radar takılmasını isteyen bölge sakinleri bakanlığın harekete geçmesini istedi. Eylemin ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
Etiketler : Beşparmak Köyü, sakinleri, Girne-Tatlısu Anayolu, trafik kazaları, yol kapatma eylemi
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