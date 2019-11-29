RADARLAR PARA BASIYOR!

Haberci'den Ahmet Vamık'ın haberine göre; Karayollarımızda aşırı sürat nedeniyle yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kavşaklara ve kritik noktalara kurulan sabit görüntülü radar sistemine 8 ayda, 39 bin 648 sürücü yakalandı.

Karayollarımızda aşırı sürat nedeniyle yaşanan trafik kazalarının önüne geçmek amacıyla kavşaklara ve kritik noktalara kurulan sabit görüntülü radar sistemine 8 ayda, 39 bin 648 sürücü yakalandı.

Ülkemizde son günlerde sabit görüntülü radar sisteminin yasallığına ilişkin ciddi boyutta tartışmalar yaşanıyor. Sabit görüntülü radar sistemlerinin yasallığının yanı sıra, trafik güvenliği açısından işlevselliği ve yol güvenliğinin sağlanmasına yönelik katkısı da çeşitli eleştirilere neden olurken, sabit hız tespit kameraları her gün darphane gibi para basmaya devam ediyor.

Ülke genelindeki 95 adet hız tespit kamerasına, 2019 yılının ilk 8 ayı içerisinde yakalanan sürücüsü sayısı 39 bin 648 olurken, söz konusu sabit radar suçu işleyen sürücülerden elde edilen gelir ise ortalama 14 milyon TL civarında.

8 AYDA 39 BİN SÜRÜCÜ

Polis Basın Subaylığı’ndan elde edilen verilere göre 1 Ağustos 2018 ile 31 Ağustos 2019 arasında 62 bin 749 sürücü sabit hız tespit kameralarına yakalanırken, 1 Ocak 2019 ile 31 Ağustos 2019 tarihleri arasında 39 bin 648 kişi sabit görüntülü radar sistemlerine yakalandı.

1 yılda kesilen 62 bin 749 cezadan ortalama 21 milyon 500 bin TL gelir elde edilirken, 8 aylık sürede kesilen 39 bin 648 cezadan ortalama 14 Milyon TL gelir elde edildi.

ÜLKE GENELİNDE 95 SABİT KAMERA

Lefkoşa ilçesinde 22, Mağusa’da 27, Girne’de 27, Güzelyurt’ta 13, İskele’de 6 sabit hız tespit kamerası bulunuyor. Ülkedeki toplam 95 adet sabit hız tespit kamerası bulunurken, en fazla sabit kameranın bulunduğu ilçeler 27 radar ile Girne ve Mağusa olarak öne çıkıyor. Ülkemizde ayrıca Lefkoşa İlçesinde iki adet Point to Point (Noktadan Noktaya) sabit görüntülü radar sistemi de bulunuyor.

Sabit hız tespit kameraları tarafından yakalanan sürat ihlalleriyle ilgili ceza bildirim formları özel bir şirket aracılığıyla sürücülere ulaştırılıyor.

Öte yandan, ‘Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreye kadar aşmak’ 340 TL para cezası ve 5 ceza puanı, ‘Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 20 kilometreden fazla aşmak’ 510 TL para cezası ve 25 ceza puanı ve ‘Sabit görüntülü radar sistemi olan yerde hız sınırını 40 kilometreden fazla aşmak” 850 TL para cezası ve 50 ceza puanı ile cezalandırılıyor.