Radyasyonlu olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz!

Ultrason bebek için zararlı mı?

Ultrason, hamilelik sırasında en yaygın kullanılan tıbbi görüntüleme yöntemidir. Bazen sonogram olarak da adlandırılan ultrasonlar radyasyon kullanmazlar, insan kulağı tarafından duyulmayacak kadar yüksek ses dalgaları kullanırlar. Yapılan çalışmaların çoğu hamilelik sırasında ultrason kullanımının sınırlı kullanılmasının bebeğe zarar vermeyeceğini gösteriyor olsa da, anne adayları bu konuda hala biraz endişe taşıyorlar. Peki, ultrason bebek için zararlı mı? Bilinmesi gerekenleri haberimizde sizler için derledik...

Öncelikle gebeliğin tespiti ardından da bebeğin sağlığını kontrol için kullanılan ultrason hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde… Ultrason bebek için zararlı mı? İşte cevabı…

ULTRASON NASIL ÇALIŞIR?

Ultrasonlar, yumuşak dokuları ve altındaki organları incelemek için vücuda ses dalgaları gönderir. Bu özellikle doktorun bebeğin organlarının nasıl büyüdüğünü anlamasına ve fetal gelişmeyi gözlemlemesine yardımcı olur. Ayrıca doktorunuzun doğum kusurlarını erken tespit etmesini kolaylaştırır.

ULTRASON TARAMASI NEDEN YAPILIR?

Hamilelikte ultrason taraması için birçok farklı tıbbi kullanım vardır. En yaygın olanları:

– Bebeğin hayatta olup olmadığını kontrol için

– Bebeğinizin yaşını ve büyümesini kontrol etmek için. Bu, doktorunuzun bebeğin doğacağı son tarihi bulmasına yardımcı olur

– Bebeğinizin kalp atışlarını, kas tonusunu, hareketini ve genel gelişimini kontrol etmek için

– Spina bifida veya kalp defekti gibi doğum kusurlarını taramak için

– Kanama, sıvı kaybı, hipertansiyon (yüksek tansiyon) veya gebelik diyabeti gibi komplikasyonlar varsa gebeliği izlemek için

– Plasenta pozisyonunu kontrol etmek ve bebeğin etrafındaki amniyotik sıvı miktarını değerlendirmek

– Plasenta sağlığını ve işlevini izlemek

– Yumurtalıklarınızı ve uterusunuzu (rahim) incelemek.

– Ektopik gebelik, molar gebelik ve düşük yapma gibi gebelik komplikasyonlarını kontrol etmek için.

ULTRASON BEBEK İÇİN ZARARLI MI?

Hem anne hem de bebek için ultrason güvenlidir çünkü iyonlaştırıcı radyasyon kullanmaz (röntgenden farklıdır). Ultrasonda, anneye veya gelişen bebeğe zarar verebilecek kanıt bulunamamıştır. Yine ultrasonun sık kullanılması ya da az kullanılması bebeğe herhangi bir zarar vermez. Ancak bu cihaz deneyimsiz ve yetkin olmayan eller tarafından kullanıldığında kişiye zarar verebilir. Ayrıca ultrasona girme sıklığı ise doktorunuzun gerek gördüğü durumlarda olmalıdır.

ULTRASON NE SIKLIKLA YAPILMALIDIR?

– Gebelikte ilk 10 hafta içinde 7-9. haftalarda

– Ense pilisi kalınlığının ölçülmesi için 11-14. haftalarda

– Fetal anomali taranması ve detaylı inceleme için 18-22 hafta aralığında

– Bebeğin gelişiminin değerlendirilmesine yönelik bir inceleme için 33-34. haftalarda