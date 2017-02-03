Rahibenin 'Meryem Ana' çıkışı olay oldu

İspanya ’da sosyal medyada 100 binin üzerinde takipçisi olan Katolik rahibe Lucia Caram’ın Meryem Ana’nın bakire olmayabileceğini söylemesi, tepki yarattı. Rahibe Caram, katıldığı bir televizyon programında “Meryem Ana, Yusuf ile normal bir çift olarak aşk yaşıyordu ve cinsel ilişkiye girmeleri de normaldi” dedi.

Hıristiyanlık inancına göre Meryem Ana, Hz. İsa’ya cinsel ilişki olmadan hamile kalmıştı. İspanya Başpiskoposu, açıklamayı “Meryem Ana’nın bekâreti tartışma konusu değildir” sözleriyle kınadı.