RAİF ÖZGÜREN, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

BRT'nin Spor Servisi’nde uzun yıllardır hizmet veren mesai arkadaşımız Raif Özgüren son yolculuğuna uğurlanıyor.

Kalp yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Özgüren için bugün BRT’de tören düzenlendi.

Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği Başkanı Çelen Oben, cenaze töreninde yaptığı konuşmada, mesai arkadaşlarını kaybetmekten duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

BRTK Müdürü Aysu Basri Akter de, Özgüren’in birçok güzel anıyı geride bıraktığını belirterek, bu anıların her zaman yaşatılacağını söyledi.

Özgüren’in cenazesi, İsmail Safa Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.