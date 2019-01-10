'Rakip varsa çıksın karşıma'
'Rakip varsa çıksın karşıma'
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Ünlü oyuncu Merve Boluğur, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda bir AVM'de görüntülendi.
İnce eleyip sık dokuyan birisi olduğunu söyleyen oyuncu, “Takıntı derecesindeyim. İçime sinen bir projede yer almak istiyorum” dedi. Yeni yıla PES (Pro Evolution Soccer) oynayarak girdiğini söyleyen oyuncu, “İddialıyım, kimseye oyun vermem. Rakip varsa çıksın karşıma” diyerek meydan okudu.
Etiketler : Merve Boluğur
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