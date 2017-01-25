Recep İvedik 5'in Yarısı Gitti!

Şahan Gökbahar Recep İvedik filminin Şubat'ta vizyona gireceği haberini verdi. Recep İvedik 5'in fragmanı kısa süre önce yayınlanmaya başladı ve yayınlandığı günden beri tepkiler dinmedi. İşte Recep İvedik 5 filmiyle ilgili verilen tepkilerin ayrıntıları...

Şahan Gökbakar'ın başrolde yer aldığı 'Recep İvedik' serisinin beşinci filminin fragmanı yayınlandığından beri ünlü komedyenin başı dertten kurtulmuyor.

Mesut Yar'ın, "Beş Değil O Dört Buçuk" başlıklı yazısı şöyle:

"Zamanında memleketin elitlerinden şamar üstüne şamar yiyen 'Recep İvedik' bu kez önüne gelenin o duvardan berikine savurduğu Mazlum'a dönüştü.

Serinin 5'inci filminin fragmanı yayınlandığı günden beri Şahan Gökbakar'ın başı dertten kurtulmuyor. Herkes filmin bir yerine kulp takmış durumda.

Kimi serzenişler son derece haklı kimisiyse hakikaten 'laf ola beri gele' minvalinden yükselen uğultular.

Şahan, şikayetçilerin hepsine birden güzellik yaparak filmi biçtikçe biçiyor ama nereye kadar?