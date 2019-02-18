Recep İvedik'e milyonluk teklif
Recep İvedik'e milyonluk teklif
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Organize İşler 2-Sazan Sarmalı vizyondayken Netflix'te yayınlanmaya başladı. Netflix şimdi de Recep İvedik'e talip oldu
Yılmaz Erdoğan, dijital platform Netflix ile anlaşmıştı. Bu nedenle filmi ‘Organize İşler 2-Sazan Sarmalı’ vizyondayken Netflix’te yayınlanmaya başlamıştı.
3.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
İddiaya göre Netflix, Şahan Gökbakar’ın yeni filmi ‘Recep İvedik 6’ya talip. 3.5 milyon Euro teklif edildi.
Etiketler : Netflix, Recep İvedik
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