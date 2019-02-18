Recep İvedik'e milyonluk teklif

Organize İşler 2-Sazan Sarmalı vizyondayken Netflix'te yayınlanmaya başladı. Netflix şimdi de Recep İvedik'e talip oldu

Yılmaz Erdoğan, dijital platform Netflix ile anlaşmıştı. Bu nedenle filmi ‘Organize İşler 2-Sazan Sarmalı’ vizyondayken Netflix’te yayınlanmaya başlamıştı.

3.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

İddiaya göre Netflix, Şahan Gökbakar’ın yeni filmi ‘Recep İvedik 6’ya talip. 3.5 milyon Euro teklif edildi.