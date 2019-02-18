Lefkoşa15 °C

  1. HABERLER

  2. MAGAZİN

  3. Recep İvedik'e milyonluk teklif
Recep İvedik'e milyonluk teklif

Recep İvedik'e milyonluk teklif

Recep İvedik'e milyonluk teklif

A+A-

Organize İşler 2-Sazan Sarmalı vizyondayken Netflix'te yayınlanmaya başladı. Netflix şimdi de Recep İvedik'e talip oldu

Yılmaz Erdoğan, dijital platform Netflix ile anlaşmıştı. Bu nedenle filmi ‘Organize İşler 2-Sazan Sarmalı’ vizyondayken Netflix’te yayınlanmaya başlamıştı.

3.5 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ

İddiaya göre Netflix, Şahan Gökbakar’ın yeni filmi ‘Recep İvedik 6’ya talip. 3.5 milyon Euro teklif edildi.

Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.