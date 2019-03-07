REGAİB KANDİLİ BU GECE İDRAK EDİLİYOR

Regaib Kandili bu gece idrak ediliyor.KKTC Din Görevlileri Sendikası bu geceyi yarına bağlayan gece idrak edilecek Regaib Kandili ve Cuma günü başlayacak üç aylar nedeniyle mesaj yayımlayarak halkın, Türk milletinin ve İslam aleminin kandilini kutladı.

KKTC Din Görevlileri Sendikası Başkanı Süleyman Çakır, yazılı açıklamasında bu akşam idrak edilecek Regaib Gecesi’nin Türk-İslam Kültüründe müstesna bir yere sahip olduğunu belirtti.

Bu gecede yapılan duaların gönül birliklerini perçinlemesini, kardeşlik duygularını güçlendirmesini; içlerinde insani değer adına tek bir duygu kırıntısı barındırmayanlarca çıkarılan savaşların, şiddetin, akan kan ve gözyaşının durmasına vesile olmasını dileyen Çakır, halkın, Türk Milleti’nin ve İslam âleminin kandilini en kutladı.