Reglinizin gecikmesine neden olabilir!

Adet neden gecikir? Regl gecikme sebepleri…

Adet döneminiz gecikiyorsa ve gebelik riskinin olmadığından eminseniz kayıp ve geç dönemler, hamilelik dışında birçok sebepten dolayı gerçekleşebilir. Yaygın nedenler başta hormonel dengesizliklerden tıbbi durumlara kadar gerçekleşebilir. Adet neden gecikir? İşte regl gecikme sebepleri…

Menopoza girmemiş kadınların çoğunun her 28 bir adet periyodu olmaktadır. Bununla birlikte, sağlıklı bir adet döngüsü her 21-35 günde bir değişebilir. Adet süreniz bu süreler içerisinde gerçekleşmiyorsa aşağıdaki nedenlere bağlı olarak regl gecikmeleri yaşanabilir. İşte regl gecikme sebepleri…

OBEZİTE

Aşırı kilo ve düşük vücut ağırlığı hormonel değişikliklere neden olabilir. Obezitenin, regl gecikmenize neden olduğunun belirlenmesi durumunda doktorunuz bir diyet ve egzersiz programı önerebilir.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Polikistik over sendromu, vücudunuzun daha çok erkeklik hormonu androjen üretmesine neden olan bir durumdur. Bu hormon dengesizliğin bir sonucu olarak yumurtalıklar üzerinde kistler oluşabilir. Bu nedenle yumurtalama düzensiz olabilir veya tamamen durmasına neden olabilir. Polikistik over tedavisi, semptomların hafifletilmesine yönelik olabilir. Doktorunuz, adet döneminizi düzenlemeye yardımcı olmak için doğum kontrolü veya başka bir ilaç reçete edebilir.

STES

Stres hormonlarınızın değişmesine yol açabilir, günlük rutininizi değiştirir ve hatta beyninizin periyodunu düzenlemekten sorumlu olan kısmını (hipotalamusunuzu) etkileyebilir. Stersinizi zamanla azaltabileceğinizi düşünüyorsanız, sizi rahatlatacak etkinlikleri tercih etmeli ve yaşam tarzınızda birtakım değişikliklere yer verebilirsiniz.

DOĞUM KONTROLÜ

Doğum kontrolüne yönelik tedavi aşamalarınız döngünüzde değişiklik yaşanmasına neden olabilir. Doğum kontrol hapları, yumurtalıkların yumurta salmalarını engelleyen östrojen ve progestin hormonları içerir. Hapı bıraktıktan sonra döngünüzün düzenli olması 6 ay sürebilir

KRONİK HASTALIKLAR

Çölyak hastalığı ve diyabet gibi kronik hastalıklar da adet döngüsünü etkileyebilir. Kan şekeri değişiklikleri, hormonal değişikliklerle bağlantılıdır, nadir olsa da yeterli kontrol edilmeyen diyabet, regl döneminizin düzensiz olmasına neden olabilir. Çölyak hastalığı iltihaplara neden olabilir. Bu nedenle adet döneminde gecikme yaşanabilir.