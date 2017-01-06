Reina'daki Noel Babanın kim olduğu anlaşıldı

Reina'nın idare müdürü Yunus Görmek, 'Terörist Noel Baba kıyafetliydi' iddialarına açıklık getirdi. Görmeki, "İçeride Noel Baba kıyafetli birini gördüm. Bir süre göz göze geldik. Çok ses olduğu için konuşamadık. Bana sadece ‘Nasıl?' diye sordu. Daha sonra bu kişinin servis elemanı arkadaşımız olduğunu öğrendik. İçerideki müşteriler için yapılan bir şirinlikti." dedi.

İki yeğeninin de harçlıklarını kazanmak için yanına geldiklerimi söyleyen Görmek, Polis geldiğinde içerideki silah sesleri kesilmişti. Polis eşliğinde odadan çıktık, yeğenlerime koştum. Mustafa'yı buldum ama Yunus'u göremedim. Bir saat sonra kameraman arkadaşımız Yunus'un vefat ettiğini söyledi. Müşteriye servis götürürken vurulmuş yeğenim. diye konuştu