Reina'daki Noel Babanın kim olduğu anlaşıldı
İstanbul Ortaköy'de yılbaşı gecesi teröristin Reina gece kulübüne Noel Baba kılığında geldiği söylenmiş ancak daha sonra yalanlanmıştı. Peki kimdi Noel Baba kıyafeti ile dolaşan?
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Reina'nın idare müdürü Yunus Görmek, 'Terörist Noel Baba kıyafetliydi' iddialarına açıklık getirdi. Görmeki, "İçeride Noel Baba kıyafetli birini gördüm. Bir süre göz göze geldik. Çok ses olduğu için konuşamadık. Bana sadece ‘Nasıl?' diye sordu. Daha sonra bu kişinin servis elemanı arkadaşımız olduğunu öğrendik. İçerideki müşteriler için yapılan bir şirinlikti." dedi.
İki yeğeninin de harçlıklarını kazanmak için yanına geldiklerimi söyleyen Görmek, Polis geldiğinde içerideki silah sesleri kesilmişti. Polis eşliğinde odadan çıktık, yeğenlerime koştum. Mustafa'yı buldum ama Yunus'u göremedim. Bir saat sonra kameraman arkadaşımız Yunus'un vefat ettiğini söyledi. Müşteriye servis götürürken vurulmuş yeğenim. diye konuştu
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Etiketler : noel baba, reina, Yunus Görmek
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