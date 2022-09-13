Rekabet Kurulu yapılan itirazları reddetti,15 Eylül’de aynı şartlarda ihaleye çıkılacak
Rekabet Kurulu yapılan itirazları reddetti,15 Eylül’de aynı şartlarda ihaleye çıkılacak
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Teknecik Elektrik Santrali’nin üretim amacıyla kullanacağı akaryakıtın temini için yapılan itirazları değerlendiren Rekabet Kurulu incelemesini tamamladı.
Rekabet Kurulu, yapılan itirazları reddetti.
Merkezi İhale Komisyonu, 15 Eylül Perşembe günü saat 10.00’da aynı şartlarda yeniden ihaleye çıkılacağını açıkladı.
BRT
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