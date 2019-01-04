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Renkli dövmede büyük tehlike!

Renkli dövmede büyük tehlike!

Renkli dövmede büyük tehlike!

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Prof. Dr. Demet Can, cilde yapılan dövmenin alerjiye yol açabildiğini belirterek, "Renkli dövmelerde kullanılan, sarı renk veren gold ve kırmızı renk veren civalı pigmentler, temas olan yerde kızarıklık ve döküntüye neden olan 'kontak dermatit'lerin artmasına yol açabiliyor" dedi.

Prof. Dr. Demet Can, yaptığı açıklamada, dövmenin çeşitli simge, yazı ve  figürlerin  boya içeren maddeyle deriye işlenmesiyle yapıldığını vurgulayarak  bunun kişide alerjik reaksiyonlara yol açabildiğini bildirdi.

Kalıcı dövmenin, derinin alt katmanlarına kobalttan altına kadar pek  çok madde ve mürekkep enjekte edilerek yapıldığını anlatan Can, özellikle hassas  kişilerde alerji riskinin daha yüksek olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Can, "Günümüzde renkli dövme daha popüler. Özellikle renkli  dövmelerde kullanılan, sarı renk veren gold ve kırmızı renk veren civalı  pigmentler, temas olan yerde kızarıklık ve döküntüye neden olan 'kontak  dermatit'lerin artmasına yol açabiliyor." diye konuştu. Dövme yapıldıktan sonra hafif kızarıklık ve şişlik görülmesinin,  beklenen bir durum olduğunu vurgulayan Can, alerjik reaksiyon gelişmesi halinde  kaşıntı, kızarıklık ve şişliğin çok daha şiddetli olduğunu, bunun uzun sürdüğünü  ve derinin adeta sıcak suyla haşlanmış gibi soyulabildiğini aktardı.

 "Geçici dövmelerin de alerjik reaksiyona yol açması nadir değil"

 Prof. Dr. Can, geçici dövmenin de kalıcı dövme gibi alerjik reaksiyona  yol açabildiği uyarısında bulundu. Geçici dövmenin, özellikle yaz aylarında çocuklara bile  uygulanabildiğine dikkati çeken Can, şunları kaydetti:"Halbuki geçici dövmelerin de alerjik reaksiyona yol açması hiç de  nadir değil. Geçici dövmede, Hint kınasına, cilt tarafından emilimi hızlandırmak  ve daha siyah renkte olmasını sağlamak için çeşitli maddeler eklenmektedir.

Geçici dövmenin renginin daha koyu olması için en çok tercih edilen  'parafenilendiamin' isimli maddedir ve bu çok güçlü bir alerjendir. Bu madde de   'alerjik ve irrittan kontak dermatit' başta olmak üzere çeşitli aşırı duyarlılık  reaksiyonlarına neden olabilir." Aynı maddenin saç boyalarında da olduğunu belirten Prof. Dr. Can,  duyarlı kişilerde bu nedenle saçlarda kaşıntı, yanma hatta yüzde günlerce  geçmeyen şişlikler görülebildiğini bildirdi.

 "Dövmenin alerji dışında başta bulaşıcı hastalık gibi riskleri de  dikkate alınırsa yaptırılmaması tercih edilir." uyarısı yapan Can, özellikle  altın ve metal alerjisi olanlarda, alerji riskinin daha yüksek olduğunu  vurguladı. Can, "Yapılacaksa hiç değilse alerji uzmanı tarafından önceden riskli  maddeler ile yama testi yapılması önerilir." tavsiyesinde bulundu.

 Yüksek doz "botulinum" uygulamasında alerjik riski

Prof. Dr. Can, özellikle kozmetik dermatoloji alanında kullanılan ve  halk arasında "botoks" olarak bilinen "botulinum" uygulamasında, alerji riskine  ilişkin de açıklamalar yaptı. "Neredeyse 30 yıldır kozmetik dermatoloji alanında kullanılan  botulinum toksini ile ilgili pek çok komplikasyon bildirilmiştir. Ancak bunların  arasında alerjik reaksiyonlar oldukça nadirdir." bilgisini paylaşan Can,  literatürde hayatı tehdit eden iki reaksiyon bildirimi bulunduğunu söyledi.

Can, bildirimlerden birinin aşırı ödeme bağlı solunum güçlüğü şeklinde  tanımlandığını dile getirerek şunları aktardı:"Kozmetik dışındaki kullanım alanlarında ise pek çok hastalıkta çok  daha yüksek dozlarda uygulandığı için erken ya da geç dönemde ortaya çıkan  alerjik reaksiyonlar bildirilmiştir. Bu reaksiyonların nedeni olarak ürünün kas  içine uygulanması, birlikte uygulanan lokal anestezik madde ya da üreten firmaya  ait nedenler sorumlu tutulsa da sonuç olarak bir toksin uygulanmaktadır ve her  zaman için alerjik şok riski başta olmak üzere alerjik reaksiyonlar  beklenmelidir. Alerjik şoka müdahale edebilecek, tecrübeli sağlık personeline ve  ekipmana sahip merkezler tercih edilmeli."

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