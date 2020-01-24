REŞAT ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!

Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarlarından, Emekli Büyükelçi Reşat Çağlar hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarlarından olan Çağlar ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı mesaj şöyle:

“ACI KAYBIMIZ

Bakanlığımız eski Müsteşarlarından, Emekli Büyükelçi Sayın Reşat Çağlar’a Tanrı’dan rahmet, ailesi ve Dışişleri camiamıza başsağlığı dileriz.”