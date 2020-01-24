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REŞAT ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!

REŞAT ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!

Acı kayıp!

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Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarlarından, Emekli Büyükelçi Reşat Çağlar hayatını kaybetti.

Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarlarından olan Çağlar ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı mesaj şöyle:

“ACI KAYBIMIZ

Bakanlığımız eski Müsteşarlarından, Emekli Büyükelçi Sayın Reşat Çağlar’a Tanrı’dan rahmet, ailesi ve Dışişleri camiamıza başsağlığı dileriz.”

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