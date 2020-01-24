REŞAT ÇAĞLAR HAYATINI KAYBETTİ!
Acı kayıp!
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Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarlarından, Emekli Büyükelçi Reşat Çağlar hayatını kaybetti.
Dışişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı eski Müsteşarlarından olan Çağlar ile ilgili başsağlığı mesajı yayımladı.
Dışişleri Bakanlığı’nın yayınladığı mesaj şöyle:
“ACI KAYBIMIZ
Bakanlığımız eski Müsteşarlarından, Emekli Büyükelçi Sayın Reşat Çağlar’a Tanrı’dan rahmet, ailesi ve Dışişleri camiamıza başsağlığı dileriz.”
Etiketler : Reşat Çağlar, vefat
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