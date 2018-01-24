RESMEN DİBİ GÖRDÜ!
Nazlı Çelik'e çok kötü haber!
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Nazlı Çelik, reytinglerde dibi gördü. Nazlı, rakipleri Fatih Portakal, Ece Üner ve Ahmet Hakan'ın gerisinde kaldı.
Akşam haberlerinde kıyasıya rekabetin yaşandığı reyting savaşında Star TV anahaber spikeri Nazlı Çelik 19. sırada yer alarak dibi gördü.
FATİH PORTAKAL EN BAŞARILISI
Fox TV anahaber spikeri Fatih Portakal yine büyük bir başarı elde ederek dizilerin hemen ardından reyting sıralamasında yerini aldı. Show haber yedinci, Kanal D haber sekizinci oldu.
GECE HAYATIYLA GÜNDEM OLMUŞTU
Nazlı Çelik, gece hayatıyla gündem olunca reytingler anında etkilendi. Çelik, çekilen fotoğraflarla epeyce konuşulmuştu.
İşte reyting listesi:
Etiketler : Nazlı Çelik, reyting, dibi görme
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