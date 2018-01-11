Resmen EZdi Geçti!

Diriliş Ertuğrul ile Ana Haber'in kumanda savaşında kim galip geldi?

10 Ocak tarihinin izlenme oranları belli oldu.

10 Ocak tarihinde; TRT 1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada "Diriliş Ertuğrul"un özeti, 3. sırada ise "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber" yer aldı.