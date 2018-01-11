Resmen EZdi Geçti!

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Diriliş Ertuğrul ile Ana Haber'in kumanda savaşında kim galip geldi?
10 Ocak tarihinin izlenme oranları belli oldu.
10 Ocak tarihinde; TRT 1'de yayınlanan "Diriliş Ertuğrul" dizisi 1. sıraya otururken, 2. sırada "Diriliş Ertuğrul"un özeti, 3. sırada ise "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber" yer aldı.
AB'de 1.'lik yine "Diriliş Ertuğruş"un, 2.'lik "Diriliş Ertuğrul"un özetinin, 3.'lük ise "Fatih Portakal'la FOX Ana Haber"in oldu.
Etiketler : Diriliş Ertuğrul, FOX Ana Haber, reyting, 10 ocak
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