Resmi açıklama geldi! Kiralık olarak...

Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen Nicolas Isimat-Mirin'in Fransız ekibi Touluose için sağlık kontrolünden geçmek üzere Fransa'ya gittiğini açıkladı.

Teknik heyet tarafından yetersiz bulunduğu için Beşiktaş ile yollarını ayırmaya hazırlanan Mirin,Fransa ekibi Toulouse'la anlaştı. Fransız ekibi Amiens’le görüşen fakat anlaşma sağlayamayan Nicolas Isimat-Mirin bir diğer Fransız ekibi Toulouse’un teklifini kabul etti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre de, ""Oyuncumuz Nicolas Isimat Mirin, kiralık olarak ön anlaşmaya vardığı Toulouse Kulübü tarafından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Fransa'ya gitmiştir" denildi.