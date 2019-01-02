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RESMİ GAZETE ÜCRETİ ARTTI

RESMİ GAZETE ÜCRETİ ARTTI

Resmi Gazete ücreti, 1 Ocak itibarıyla arttı.

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Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, bir adet Resmi Gazete’nin fiyatı 8.50 TL oldu.
3 aylık abonelik ücreti 225 TL, 6 aylık abonelik ücreti 360 TL ve bir yıllık abonelik ücreti de 600 TL olurken, tereke ilanlarının yeni fiyatı ise 105 TL olarak belirlendi.

Resmi Gazete’nin tanesi daha önce 6.50 TL’den satılırken, üç aylık abonelik 175 TL, 6 aylık abonelik 275 TL, yıllık abonelik 460 TL ve tereke ilanları da 80 TL idi.

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