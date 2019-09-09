RESMİ TEMASLAR BUGÜN BAŞLIYOR

Cumartesi akşamı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarına bugün başlıyor….

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki temasları çerçevesinde ilk olarak saat 10.00’da Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, ardından saat 10.35’te Cumhurbaşkanlığı’nda yer alacak yuvarlak masa toplantısına katılacak.

Toplantı, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Meclis’te yer alan siyasi parti liderlerinin katılımı ile gerçekleştirilecek.

Çavuşoğlu, saat 13.00’te Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay tarafından verilecek öğle yemeğine katılacak ve saat 14.30’ta Başbakan Ersin Tatar tarafından kabul edilecek.

Çavuşoğlu, aynı gün 18.15’te adadan ayrılacak.