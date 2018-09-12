Lefkoşa32 °C

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Restoranda tanıştıktan sonra uyutup...
Restoranda tanıştıktan sonra uyutup...

Restoranda tanıştıktan sonra uyutup...

Şok!

A+A-

Hindistan’da son 10 yılda 33 kamyon şoförünü, yemeklerine uyku ilacı katıp öldürdükten sonra kamyondaki malları satan katil zanlısı yakalandı.

Polis yetkilisi Rahul Kumar Lodha, adı açıklanmayan 48 yaşındaki zanlının Madhya Pradeş eyaletinin Bhopal şehri yakınlarında yakalandığını ve sorgusu sırasında son 10 yılda 33 kamyon şoförünü öldürüp araçları ile taşıdıkları malları sattığını itiraf ettiğini söyledi

RESTORANDA TANIŞIP UYUTUYOR, SONRA DA ÖLDÜRÜYOR

Sorgusunda, zanlının yol kenarlarındaki restoranlarda tanıştığı sürücüleri yiyeceklerine ilaç katarak uyuttuğunu, daha sonra kamyonları ıssız alanlara sürerek şoförleri öldürdüğünü anlattığını aktaran Lodha, zanlı ve suç ortaklarının araçlarla malları sattıklarını belirtti.

DAHA ÖNCE HIRSIZLIKTAN GÖZALTINA ALINIP BIRAKILMIŞ

Polisin, son yıllarda Madhya Pradeş eyaletinde işlenen kamyon şoförü cinayetleriyle ilgili yürüttüğü soruşturma sırasında gözaltına alınan bazı kişiler de soygunlarda zanlıya yardım ettiğini kabul etmişti.

Birkaç yıl önce hırsızlıktan gözaltına alınan zanlının, kefaletle serbest bırakıldıktan sonra kaçtığı belirlendi.

Etiketler : , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.