Restoranda yemek yiyen kadın fenomenin göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olup, yönetime şikayet ettiler

ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Adrienne Airhart, doğum gününü kutlamak için bir restorana gitti. Adrienne ve arkadaşlarının yemek yediği sırada, yan masada oturanlar Adrienne'nin dekoltesi ve göğüslerinin büyüklüğünden rahatsız olarak restoran yönetimine şikayette bulundu.

Los Angeles kentinde yaşayan sosyal medya fenomeni Adrienne Airhart, kentteki lüks bir restoranda arkadaşlarıyla doğum gününü kutlamaya başladı. Adrienne, arkadaşlarıyla yemek yediği sırada sıcaklayarak üzerindeki şalı kaldırdı.

DEKOLTESİNDEN RAHATSIZ OLDULAR

Bu sırada yan tarafta bir aile oturuyordu. Ailenin annesi, Adrienne'nin dekoltesinden ve göğüslerinin büyüklüğünden şikayet ederek, restoran yönetimine şikayette bulundu.

DUYUNCA NE DİYECEĞİNİ BİLEMEDİ

Yan taraftaki kadın, ayağa kalktıktan sonra Adrienne'ye durumdan bahsederek, göğüslerinin kendisini ve ailesini rahatsız ettiğini dile getirdi. Adrienne ise yaşadığı durum karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

"KIYAFETİMİN AŞIRI OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Başına gelenler hakkında konuşan Adrienne, "O gece arkadaşlarımla birlikte doğum günü kutlaması yapıyorduk. Üzerimdeki kıyafet de normaldi, bir aşırılık olduğunu düşünmüyorum. Bence yan masadaki kadın ön yargılı davrandı" dedi.

İşte Adrienne'nin yemek sırasında giydiği kıyafet:

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