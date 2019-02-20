Reynmen o şarkıyı kaldırdı!

'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, 200 milyon izlenen klibini YouTube'daki kanalından kaldırdı.

Reynmen sosyal medya hesabından çektiği video ile şarkısını kendi kararıyla kaldırdığını açıkladı.

Reynmen, "Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!" şeklinde konuştu.