Reyting sonuçları 19 Eylül: Mucize Doktor ve Bir Zamanlar Çukurova yarışı…

19 Eylül tarihli reyting sonuçları açıklandı ve reytinglerde ilk sıralarda olan dizi ve programlar belli oldu. Yeni sezonun iddialı dizilerinden Mucize Doktor ikinci bölümünde de reyting yarışını lider olarak tamamladı. İkinci sezonuna başlayan Bir Zamanlar Çukurova ise ikinci oldu. İşte reyting yarışında yer alan diğer dizi ve programlar...

Reyting sonuçlarının açıklanmasıyla dün akşam televizyon ekranlarında en çok izlenenler belli oldu. 19 Eylül tarihli reyting raporuna göre Mucize Doktor geceyi birinci olarak tamamladı. Günün diğer dizilerinden Bir Zamanlar Çukurova ikinci olurken, Şampiyon dizisi dokuzuncu, Benim Tatlı Yalanım dizisi onuncu oldu.

REYTİNG SONUÇLARI 19 EYLÜL