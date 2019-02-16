Reyting sonuçlarına göre 15 Şubat gecesinin en çok izlenenleri belli oldu. Reyting sonuçlarına göre total raporunda uzun soluklu dizi Arka Sokaklar ilk sırada yer aldı. Reytinglere göre ikinci sırayı Fatih Portakal ile Fox Ana Haber alırken, üçüncü sırada Arka Sokaklar özeti geldi...

Reyting sonuçları belli oldu! Reyting sonuçlarında total sıralamasında yıllardır devam eden polisiye dizi Arka Sokaklar birinci oldu, onu takip eden dizi ise dördüncü sıradaki Gülperi oldu. Kızım dizisi altıncı sırada yer alırken, Payitaht Abdülhamid yedinci oldu. İstanbullu Gelin ise sıralamaya onbirinci sıradan girdi.

REYTİNG SONUÇLARI 15 ŞUBAT

Reyting sonuçlarında 15 Şubat tarihli rapor şu şekilde;