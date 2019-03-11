Reyting sonuçları 10 Mart: Kardeş Çocukları, Survivor, Savaşçı, Elimi Bırakma rekabeti!

Pazar geceleri reytinglerde büyük rekabet yaşanıyor. Savşaşçı, Kardeş Çocukları, Survivor ve Elimi Bırakma dizisinin yarıştığı reytinglere göre sonuçlar belli oldu. Total raporunda Savaşçı dizisi birinci oldu, Kardeş Çocukları dizisi ikinci sırada yer alırken, Survivor ise üçüncü oldu. İşte reytinglerde listeye girenler...

Reyting sonuçları belli oldu 10 Mart akşamı reyting yarışının galibi açıklandı. Savaşçı dizisi yeni bölümüyle birinci oldu, Kardeş Çocukları ikinci sırada takibini sürdürürken, Survivor Türkiye Yunanistan yarışması üçüncü sırada yer aldı. Sıralamada ilk beşe giren diğer yapımlar ise dördüncü sırada Fox Ana Haber, beşinci sırada ise Elimi Bırakma oldu.

REYTİNG SONUÇLARI 10 MART