Reyting sonuçları belli oldu!

Reyting sonuçları 23 Ekim: Afili Aşk, Benim Adım Melek, Sen Anlat Karadeniz rekabetine Kurşun dizisi de dahil oldu!

Reyting yarışında heyecan arttı ve reyting listesine yeni sezon dizileri girmeye başladı. 23 Ekim tarihli reyting sonuçlarına göre total raporunda Fox Ana Haber birinci oldu, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Benim Adım Melek üçüncü, Afili Aşk dördüncü oldu. İlk bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kurşun ise günü 5. sırada tamamladı. İşte reyting sonuçları...

Reyting sonuçları rekabetin arttığı bugünlerde daha yakından araştırılıyor. 23 Ekim gecesi reyting sonuçlarına göre Fatih Portakal ile Fox Ana Haber birinci, Sen Anlat Karadeniz ikinci, Benim Adım Melek üçüncü oldu. Günün yeni dizisi olan başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın yer aldığı Kurşun ilk bölümü ile 5. sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 23 EKİM