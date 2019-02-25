Reyting sonuçları 24 Şubat: Savaşçı, Kardeş Çocukları, Survivor ve Elimi Bırakma reyting yarışı…

Pazar akşamının reyting sonuçları açıklandı. 24 Şubat gecesi Savaşçı, Kardeş Çocukları, Survivor ve Elimi Bırakma reyting sıralamasında lider olmak için mücadele etti. Peki ilk sırayı hangi yapım aldı? İşte reyting sonuçları...

24 Şubat reyting sonuçlarına göre geçen hafta liderliği tekrar eline alan Savaşçı yine lider oldu. Kardeş Çocukları reyting sıralamasında ikinci olurken, Survivor ise dördüncü oldu. Dizilerden Elimi Bırakma ise altıncı sırada kendine yer buldu. Haberimizden total reytinglerde ilk yirmi sırayı bulabilirsiniz.