Reyting yarışında birinci o dizi oldu!

Reyting sonuçları 16 Kasım: İstanbullu Gelin, Kızım, Gülperi, Arka Sokaklar yarıştı…

Reyting sonuçlarına göre cuma gününün en çok izlenen dizi ve programları belli oldu. Reyting sonuçlarında total raporuna göre Arka Sokaklar adlı dizi ilk sırayı alırken, Gülperi dizisi ikinci oldu. Reyting sonuçlarında üçüncü sıraya ise Fatih Portakal ile Fox Ana Haber yerleşti...

Reyting sonuçları açıklandı ve gecenin en çok izlenen dizi ve programları belirlendi. Reyting sonuçlarında birinci olan dizi Arka Sokaklar oldu, uzun soluklu dizi yeni sezondaki rakiplerini geçerek ilk sırada yer aldı. Gülperi ikinci sırada, Kızım dizisi beşinci sırada, İstanbullu Gelin altıncı sırada, Aşk ve Mavi ise yedinci sırada yer aldı.

REYTİNG SONUÇLARI 16 KASIM

Reyting sonuçlarında 16 Kasım raporuna göre ilk 15’e giren dizi ve programlar şu şekilde…