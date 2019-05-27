Reyting yarışının galibi belli oldu!

27 Mayıs reyting sonuçları: Savaşçı, Survivor, Kardeş Çocukları ve Elimi Bırakma reyting yarışı…

27 Mayıs akşamının reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam reytinglerde Survivor, Savaşçı, Kardeş Çocukları, Elimi Bırakma yarışı vardı. İşte reyting sonuçlarına göre ilk sırayı alan yapım...

Reyting sonuçlarına göre 27 Mayıs'ta Savaşçı ilk sırada yer aldı. FOX Ana Haber ikinci olurken, Survivor ise üçüncü oldu. Kardeş Çocukları reyting sıralamasında kendine beşinci sırada yer buldu. Elimi bırakma ise yedinci oldu. İşte total reyting sonuçları…

REYTİNG SONUÇLARI