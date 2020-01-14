Rezene çayının faydaları nelerdir?

Rezene (foeniculum vulgare), eski Yunanlılar ve Romalılar'da cesaret ve gücün sembolüydü. Rezenenin daha uzun bir hayat sürmelerine yardımcı olacağına inanıyorlardı. Rezene çayının faydaları rezene tohumununkine çok benzer. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde insan sağlığını korumaktadır.

Maydanozgiller ailesine ait olan rezene çok eski zamanlardan beri bitkisel ilaçların hazırlanmasında kullanılmaktaydı. İçerisinde potasyum, magnezyum, kalsiyum gibi mineraller ile A ve C gibi vitaminleri barındıran rezenenin tohumları kabızlık ve gaz gidermede birebirdir. Yaprakları ise çay yapımında kullanılır ve sağlık açısından pek çok yararlar sunar. Şimdi, rezene çayının faydalarına gelin daha yakından bakalım…

REZENE ÇAYININ FAYDALARI

Rezene çayının sağlık için faydalarından bazıları şunlardır:

* Rezene tohumu sindirime etkili bir yardımcıdır. Gastrointestinal sistemdeki düz kasların gevşemesine ve gazı, şişkinliği ve mide kramplarını azaltmasına yardımcı olabilir. Rezene tohumlarından yapılan çaylar, irritabl bağırsak sendromu, ülseratif kolit, Crohn hastalığı ve gastrointestinal sistemi etkileyen diğer durumların neden olduğu mide kas spazmlarını tedavi etmek için kullanılabilir.

* Rezene yapısındaki potasyum sayesinde gerilmiş damarları rahatlatır ve kan basıncını düşürür. Tansiyonu dengeleyerek kontrol altında tutar.

* Rezene çayı antimikrobiyal ve antiviral bir ajandır. Soğuk algınlığı hissediyorsanız, rezene çayı içmek vücudunuzun bağışıklık sisteminize saldıran patojenlere karşı savaşmasına yardımcı olabilir.

* Rezene mükemmel bir lif kaynağıdır. Lif, kolesterolün yeniden emilimini önler ve kalp hastalıklarına karşı koruma sağlar. Ayrıca zengin bir potasyum kaynağı olan rezene, kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olur ve sodyumun istenmeyen etkilerine karşı koyar. Bu, hipertansiyonu ve nihayetinde kalp hastalığını önler.

* Rezene, bağışıklık sistemini güçlendiren güçlü bir antioksidan olan mükemmel bir C vitamini kaynağıdır. Rezene ayrıca T hücrelerinin üretimini uyarabilen selenyum da içerir. Ayrıca bağışıklığı daha da geliştirmeye yardımcı olan antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

* Rezene tohumu ekstrelerinin glokom tedavisinde potansiyel olarak yararlı olduğu bulunmuştur. Rezene çayını doğrudan göz damlası veya kompres olarak uygulayın.

* Rezene çayı kilo vermek isteyenlerin tüketmesi gereken bir içecektir. Metabolizmayı hızlandırarak yağ yakmayı kolaylaştırır.

* Rezene çayı, iyi uyku için hayati önem taşıyan bir kimyasal olan melatonin bakımından zengin olduğu için mükemmel bir gece çayıdır. Çayın sindirime yardımcı olduğu, vücudu rahatlattığı ve stres seviyelerini düşürdüğü için rahat bir uyku uyumanıza yardımcı olur.

* Mükemmel bir antimikrobiyal ajan olan rezene, diş eti iltihabının tedavisine yardımcı olur.