REZERVASYONLARI OLANLAR DİKKAT!

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Erkan Kilim de bu yöndeki bilgileri doğruladı.

Atlas Global dün öğleden sonra seyahat acentelerine gönderdiği mesajda, 25 Nisan’dan itibaren ikinci bir duyuruya kadar KKTC uçuşlarını durduracağını bildirdi.

Kıbrıs Türk Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Erkan Kilim de bu yöndeki bilgileri doğruladı.

Kilim BRT’yaptğı açıklamada, şirketin tarife değişikliği ile Ercan - İstanbul, Ercan - İzmir seferlerini karşılıklı olarak durduracağını kendilerine bildirdiğini söyledi.

Bunun, acenteleri ve Kıbrıs Türk halkını etkileyecek bir karar olduğunu söyleyen Kilim, ellerinde ileri tarihli rezervasyonların bulunduğunu, Atlas Global ile seyahat edecek olan yolcuların da bu konuda yapılacak açıklamaları yakından takip etmeleri gerektiğini söyledi.

Kilim, yapılması gerekenin KKTC’de Devlet - Özel iştirakıyla yeni bir havayolu şirketinin kurulması olduğunu da kaydetti.