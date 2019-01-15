Eser Yenenler'in yıllar önce çekilen bir videosu olay oldu.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde DJ kabininde bulunan bulunan Eser Yenenler, bir ara masanın üzerine eğiliyor. Bazı sosyal medya hesaplarında bu görüntülerde Eser Yenenler'in uyuşturucu madde kullandığı iddia edildi.

Bu görüntüleri yayan bir hesaba ateş püsküren Yenenler "Rezilsiniz. Şeyma'nın postunda var video gizli bir video gibi paylaşıyorsunuz bir de. Klima var yanmıyor, sigarayı eğilip yakıyorum 3 sene önce" diye isyan etti.