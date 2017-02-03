Rihanna, ‘Ben yaptım’ notuyla paylaştı

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, gün geçtikçe artan şöhretiyle artık sadece bir şarkıcı olmaktan çok öte bir isim. Hemen her kulvarda boy gösteren şarkıcı Rihanna, geride bıraktığımız yıl bir spor firmasıyla anlaşma yapmış ve kendi tasarımlarını firma üzerinden hayranlarıyla buluşturmuştu. Rihanna, tasarımlarını insanların üzerlerinde görmekten duyduğu mutluluğu hesabına da taşıdı ve şarkıcı Mariah Carey’in kendi tasarladığı bir ayakkabıyı giydiği karesini paylaşarak, ‘Ben yaptım’ notunu düştü.