Rıza Baba Çapkınlık Turunda Yakalndı!
Rıza Baba Çapkınlık Turunda Yakalndı!
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‘Arka Sokaklar’ dizisinde 'Rıza Baba' karakterine hayat veren Zafer Ergin, Nişantaşı’nda görüntülendi.
Usta sanatçı Zafer Ergin, Nişantaşı'nda yanında bir kadın arkadaşıyla objektiflere yakalandı.
Zafer Ergin, basın mensuplarını görünce bir taksiye binip arkadaşıyla mekandan ayrıldı.
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Etiketler : Arka Sokaklar, Rıza Baba, Zafer Ergin, çapkınlık
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