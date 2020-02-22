"Robin Hood abla geldi tüm borçları ödedi"

Aksaray'da ismini vermeyen yardımsever iki kişi bir bakkaldaki veresiye defterinde bulunan yaklaşık 150 ila 200 kişinin 35 bin lira borcunu ödeyip ayrıldı. Bakkal Kadir Elçi, ''İstanbul'da bakkallarda borç defterini ödeyip, vatandaşa içinde para olan zarfları dağıtan 'Robin Hood' adını verdikleri yardımseveri duymuştuk, bir benzerini de burada biz yaşadık'' dedi.

Elçi'nin aktardığına göre, Aksaraylı olduklarını ve yurt dışında yaşadıklarını belirten 40-45 yaşlarındaki iki kadın, yardımda bulunmak için veresiye defterindeki borçuların borçlarını ödemek istediklerini söyledi:

Dün iki kadın içeri girdi. Biri direk veresiye defterini açmamı istedi ve tüm borçları kapatacağını söyledi. Açtım ve 35 bin lirayı nakit ödediler. Ben bu kadınları daha önce mahallede hiç görmedim. Hem milleti hemde beni kurtardı. Bir çok kişi tekrar bakkala gelince borcun yok diyorum ve çok şaşırıyorlar. İstanbul'da bakkallarda borç defterini ödeyip, vatandaşa içinde para olan zarfları dağıtan 'Robin Hood' adını verdikleri yardımseveri duymuştuk, bir benzerini de burada biz yaşadık.''

DHA