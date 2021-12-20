Rocky'den Fred Çakmaktaş'a!

Koronavirüs nedeniyle 69 yaşında hayatını kaybeden usta sanatçı Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterleri seslendirmişti.

Geçtiğimiz ay eşinin kanser nedeniyle kaybeden tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın hayatını kaybetti. Sezai, bir süredir hastanede koronavirüs tedavisi görüyordu.

BİRÇOK KARAKTERİ SESLENDİRMİŞTİ

Koronavirüs nedeniyle ölen Sezai Aydın, John Rambo, Rocky Balboa, Bill Cosby, Fred Çakmaktaş karakterlerini seslendirmişti. Aydın'ın seslendirdiği isimler arasında Al Pacino, Robert de Niro da vardı.

"ÖMRÜNÜ SANATA VAKFETMİŞ BİR İSİMDİ"

Usta oyuncunun ölüm haberinin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan İzzet Çapa, "Tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın 69 yaşında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti... Büyük yetenekti... Ömrünü sanata vakfetmiş bir isimdi... Kabri nur, mekanı cennet olsun... Sanat camiasının ve sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Kaynak: Haberler.com