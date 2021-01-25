Rogers , halkın çocuklarını okula göndermekten çekindiğini söyleyerek..

HP Milletvekili Jale Refik Rogers da sağlık altyapısının zorlandığı bir süreçten geçildiğini, ekonomi nedeniyle kapanmadan uzak durulduğunu, halkın çocuklarını okula göndermekten çekindiğini söyleyerek, bu dönemde Sağlık Bakanlığı’na toplumu doğru bilgilendirme görevi düştüğünü dile getirdi.

Hükümetin karar alabilmek için bilimsel verilere ihtiyacı olduğunu ifade eden Rogers, şu anda bilimsel veriden uzak, sosyal medya baskısıyla yönetilen bir hükümetle karşı karşıya olunduğunu belirtti. Yaşlı vatandaşların aşılanması için yüzlerce kişinin bir yerde toplanması uygulamasını eleştiren Rogers, “Bu kadar plansızlık içerisinde belki geldiğimiz nokta iyi bile” dedi. Kapatma kararının sağlık sisteminin kapasitesini aşan ya da aşmaya yakın bir durum varsa verilmesi gerektiğini söyleyen Rogers, şu an sağlık altyapısı salgınla mücadele edecek durumda mı bilmediğini kaydetti.

Sağlık Üst Kurulu kararlarının son haftalarda “kuşa çevrildiğini” ve ne halk tarafından ne kararları alan kurul üyeleri tarafından anlaşılmayacak hale getirildiğini anlatan Rogers, “Canınız çektiğinde topu onlara atıp canınız çektiğinde bu onların değil hükümetin kararıdır demek doğru değildir” dedi. Rogers bilimsel veriler ışığında halk sağlığını koruyan ve ekonomiyi de göz önüne alan kararlar alınması gerektiğini söyledi.