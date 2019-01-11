Ronaldo'ya büyük şok!

Las Vegas polisi tecavüzle suçlanan Cristiano Ronaldo’dan DNA örneği alınmasını istedi

Amerikan polisi, tecavüzle suçlanan yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun DNA örneğini istedi.

ABD’nin Las Vegas kentinde polis, tecavüzle suçlanan Juventus’un Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo’dan DNA örneği alınmasını istedi. Amerikan Wall Street Journal gazetesi, talebin İtalya’da mahkemeye iletildiğini yazdı.

BBC’ye konuşan Juventus’un avukatlarından Peter S. Christiansen, haberi doğruladı. Peter S. Christiansen, Ronaldo’dan DNA örneği alınmasının istenmesiyle ilgili olarak “Son derece standart bir talep” dedi.

34 yaşındaki eski Amerikalı model Kathryn Mayorga, 33 yaşındaki Ronaldo’yu, 2009 yılında Las Vegas’taki bir otelde kendisine saldırmakla suçluyor. Ronaldo ise suçlamayı reddediyor. Amerikan medyasında çıkan bazı haberlerde polisin, Mayorga’nın bir elbisesinde, başka bir kişiye ait bir DNA örneği tespit ettiği bildirildi.