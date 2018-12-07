RTÜK'ten 'Kadın' dizisine ceza

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), 'Kadın' adlı dizide 'çarpık ilişkilerin konu alındığı' gerekçesiyle FOX TV'ye idari para cezası verdi.

RTÜK'ün, 'Kadın' dizisine verdiği cezanın gerekçesi şöyle:

"Dizide baldızı canlandıran karakter (Seray Kaya), acil ihtiyacı olan ablasına (Özge Özpirinçci) ilik vermeye, eniştesiyle (Caner Cindoruk) uygunsuz fotoğraflar çektirmek suretiyle razı olmuştur. Bu fotoğrafları da şantaj için kullanmayı planlamıştır. Bu ve benzeri sahneler toplumun milli ve manevi değerlerinin, genel ahlakın, ailenin korunması ilkesine aykırıdır."