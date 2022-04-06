'Ruh eşim' dediği kedisini klonlatmak için 25 bin dolar harcadı!

Evcil hayvanların kaybı sahipleri için çok büyük bir üzüntüye yol açıyor. Bazı hayvan sahipleri de maliyeti çok büyük olsa da kaybettikleri dostlarıyla birlikte yaşamaya devam edebilmek için onları klonlatıyor. O isimlerden birisi olan Kelly Anderson merak edilenleri katıldığı bir televizyon programında anlattı.

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına etki ederken evcil hayvan klonlaması giderek yaygınlaşıyor. 32 yaşındaki Kelly Anderson, ölen kedisini klonlamak için tam 25 bin Dolar harcadı.

ITV'nin This Morning programında Alison Hammond ve Dermot O'Leary'nin sorularını yanıtlayan Teksaslı kadın evcil hayvanı Chai 2017'de öldüğünde perişan olduğunu söyledi.

Kedisini 'ruh eşim' olarak tanımlayan Hammond şu ifadeleri kullandı;

'Onu çok genç yaşta kaybettim, bu yüzden öldüğünde oda arkadaşımla klonlama hakkında yaptığım bir konuşmayı hatırladım ve bu işi yapan bir şirkete ulaştım.'

ABD'li kadının sözleri kısa sürede sosyal medyada viral oldu.

EVCİL HAYVANLAR NASIL KLONLANIYOR?

Bu hizmeti sunan ABD'li şirket deri biyopsisi yaptıktan sonra ölen hayvanı klonluyor ve aynı DNA'ya sahip yeni bir hayvanın dünyaya gelmesini sağlıyor.

Klonlamanın bir sonraki adımında, donör bir hayvandan yumurta alınır. Daha sonra deri örneğinden elde edilen donör hücre çekirdekli yumurtaya enjekte edilir. Bu sayede klonlanmış bir embriyo üretilir.

Hammond geçen yıl bu operasyon için 25 bin dolar ödemişti ancak şirket artan maliyetler nedenyile evcil hayvan klonlama ücretini 35 bin dolara çıkardı.

DONÖR TEKNİĞİ KULLANILIYOR

2015 yılında kurulan Teksas merkezli biyoteknoloji şirketi evcil hayvan sahiplerine kedilerini ve köpeklerini klonlatma imkânı sunuyor.

Şirket, açıldığından bu yana her yıl sayıları giderek artan yüzlerce klonlama yapmış durumda.

Hayvanların klonlanması işleminde en çok, klonlanacak hayvandan alınan bir hücre çekirdeğinin genetik materyali çıkarılmış bir donör yumurtaya enjekte edilmesi yöntemi tercih ediliyor.

Laboratuvar ortamında embriyona dönüşmesi sağlanan yumurta, daha sonra bir taşıyıcı annenin rahmine yerleştiriliyor.

Klonlanacak hayvanın genetik materyali, işlem gerçekleştirilmeden önce çok uzun süreler boyunca dondurulup saklanabiliyor.

Şirket yetkilileri işlemin maliyetli olmasına rağmen talebin gittikçe arttığını belirtiyor.

Son yıllarda birçok ünlü isim de evcil hayvanlarını klonlattıklarını açıklamıştı.

Hürriyet