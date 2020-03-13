Rum basını koronavirüsle ilgili 7 yeni vaka tespit edildiğini, Güney Kıbrıs'ta toplam koronavirüs vakası sayısının 21'e yükseldiğini belirtti.

Güney Kıbrıs'ta Cuma gecesi geç saatlerde yedi yeni koronavirüs vakası daha doğrulandı ve Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 21'e yükseldi.

Rum Sağlık Bakanı, Cuma gecesi Nöroloji ve Genetik Enstitüsü tarafından yedi şüpheli vakadan alınan kan örneklerinin virüs için pozitif sonuç verdiğini açıkladı.

Yedi yeni vaka, koronavirüs taşıyıcıları olarak teyit edilen diğer iki kişiyle yakın temasta bulunan beş kişiyi içeriyor. Vakaların temasta bununduğu insanlar belirlendikten sonra pozitif olarak test edilmişler ve evlerinde kendi başına tecrit edilmişlerdir.

Altıncı yeni vaka, Limasol Genel Hastanesi'nde tedavi için başvuran bir kişi, son yeni vaka ise yakın zamanda Birleşik Krallık'a seyahat eden ve semptomlar ortaya çıktıktan sonra sağlık yetkilileriyle temasa geçen bir kişidir.