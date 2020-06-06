Rum Hükümeti, 8 Haziran’dan itibaren belli grupların Güneye geçişiyle ilgili bir duyuru yaptı.

Rum hükümeti cuma günü, 8 Haziran’dan itibaren belli grupların geçiş noktalarından geçişiyle ilgili uygulanacak özel kuralları açıkladı.



Açıklamada, Cumhurbaşkanı Nicos Anastasiades ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın kararlarından sonra, hükümetin 8 Haziran’dan sonra belli grupların geçiş noktalarından geçişine izin vermeye hazır olduğu belirtildi. Söz konusu grupların, geçişlerinden 72 saat önce yaptırdıkları COVID-19 testlerinin olumsuz olması gerekiyor.



Açıklamada geçiş noktalarında rastgele testler yapılacağı da duyuruldu.



Kurallara göre geçiş noktalarından geçebilecek gruplar şöyle:

Rum yönetimindeki bölgelerde çalışan Kıbrıslı Türkler, tam isimleri ve sosyal güvenlik numaralarıyla birlikte işverenlerinden bir belgeyi göstermeleri gerekiyor. Bu belgelerin kopyaları veya elektronik ispatları da kabul edilecek.

Pirgos Tilliria’da sürekli ikamet eden ve Lefkoşa’da çalışan Kıbrıslı Rumlar. Bu kişilerin ayrıca sosyal güvenlik numaralarıyla birlikte işverenlerinden belge göstermeleri gerekiyor.

Ambulanslar sınırlama olmadan geçebilecekler.

Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki akademik kurumlarda ve okullarda okuyan Kıbrıslı Türk öğrenciler Ledra Palas geçiş noktasından okullarının araçlarıyla okullarına gidebilecekler. Tüm öğrencilerin beraberlerinde belge taşımaları gerekiyor.

KKTC'de yaşayan Kıbrıslı rumlar, Maroitler ve Kıbrıs Onkoloji Merkezi’ne, Nöroloji ve Genetik Enstitüsü’ne, özel veya devlet hastanelerine gitmek isteyenlerin de beraberlerinde doktorlarından sağlık raporu olması gerekiyor.

Diğer kişilerin geçebilmeleri için insani nedenlerle muafiyetleri olması gerekiyor.