Rum Kesiminde pozitif vaka sayısı 116'ya yükseldi
Rum Yetkililer 21 yeni vaka açıkladılar
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Bunlardan 12’si teyit edilen koronavirüsü vakası izinden ortaya çıkarken, üçü Baf Genel Hastanesi ile bağlantılı, 6’sı ise 3 Avrupa ülkesinden gelen yolcu vakalarıyla bağlantılı olduğu açıklandı.
Güney Kıbrıs’ta toplam vakalar 116, kuzeyde ise 39 olarak açıklandı.
Rum Sağlık Bakanlığı’nın Epidomoloji ve Gözetim Birimi COVID-19 vakalarıyla temas içinde olan kişilerin izini sürmeye başladı ve numeneler alarak gerekli testleri yapacak.
Profesör Leontios Kostrikkis vakaları açıklayarak salgınla ilgili medyanın sorularını yanıtladı.
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