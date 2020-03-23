Rum Kesiminde pozitif vaka sayısı 116'ya yükseldi

Bunlardan 12’si teyit edilen koronavirüsü vakası izinden ortaya çıkarken, üçü Baf Genel Hastanesi ile bağlantılı, 6’sı ise 3 Avrupa ülkesinden gelen yolcu vakalarıyla bağlantılı olduğu açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta toplam vakalar 116, kuzeyde ise 39 olarak açıklandı.

Rum Sağlık Bakanlığı’nın Epidomoloji ve Gözetim Birimi COVID-19 vakalarıyla temas içinde olan kişilerin izini sürmeye başladı ve numeneler alarak gerekli testleri yapacak.

Profesör Leontios Kostrikkis vakaları açıklayarak salgınla ilgili medyanın sorularını yanıtladı.