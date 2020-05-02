Rum kesiminde yedi yeni vaka teyit edildi 

Yetkiler tarafından yapılan açıklamaya göre 2.427 laboratuvar testi sonucu cuma günü Güney Kıbrıs’ta teyit edilmiş yedi yeni korona virüsü vakası kaydedildi.

İz sürümü sürecinde yapılan toplam 141 test sonucunda pozitif vaka kaydedilmedi.

Yurt dışından geri gelen kişilerden alınan toplam 322 örnek sonucunda sadece 2 pozitif vaka kaydedildi.

Bunun yanı sıra, özel inisiyatifle yapılan toplam 635 laboratuvar testi sonucunda 4 vaka teyit edildi.

20 bin çalışan arasında yapılması planlanan test çerçevesinde 18.549 laboratuvar testi yapıldı.

Bugünkü veriler temelinde kaydedilen toplam vaka sayısı Britanya üslerinde kaydedilen on vaka da dâhil 857’ye ulaştı.

Koronavirüsü için referans hastane olarak hizmet veren Mağusa Genel Hastanesi’nde, Covid-19 virüsü teşhisiyle toplam 13 kişinin tedavi gördüğü açıklandı.



Kıbrıs Haber Ajansı’nın (KHA) elde ettiği bilgilere göre, cuma günü saat 15.00’itibarıyla hastanede 13 kişi tedavi görüyor; bunlardan biri Yoğun Bakım Ünitesi’nde bulunuyor.



Aynı bilgilere göre, hastaların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Bu arada, Cuma günü bir kişi hastaneden taburcu oldu.



Kıbrıs Haber Ajansı