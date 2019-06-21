Rum liderle yemek KKTC’yi karıştırdı

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum lider Nikos Anastasiadis ile iki hafta önce bir yemekte buluştuğunun ortaya çıkması KKTC’yi karıştırdı.

Doğu Akdeniz’deki sondaj krizi ve KKTC’nin 45 yıldır kapalı tutulan Maraş kentini yerleşime açması gibi peşpeşe önemli gelişmelerin yaşandığı Ada’da, şimdi de Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın Rum lider Nikos Anastasiadis’le iki hafta önce ailece bir yemekte buluştuğu ortaya çıktı.

AKINCI: BENİM HABERİM YOK

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, medyadan öğrendiği yemek konusunda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ı sert bir dille suçladı ve “Cumhurbaşkanına haber vermeden yenilen yemek, devlet geleneği ve ahlakına sığmaz, sineye çekmeyeceğiz” derken, Kudret Özersay, “Eşlerimizle sosyal amaçlı bir yemekte buluştuk. Hükümete bilgi verdim. Akıncı, Rum ana muhalefet partisi lideriyle yemek yerken, Rumlara mülkiyet paylaşımı haritası verirken haberimiz olmadı” karşılığını verdi.

ANASTASIADİS: KİMSEYE SORMAM

Rum meclisinde Arap asıllı Hıristiyan azınlık Maronilerin temsilcisi Yannakis Musa’nın Rum kesimindeki evinde 4 Haziran’da gerçekleşen yemek, Güney Kıbrıs’ı da karıştırdı. Rum lider Nikos Anastasiadis, “Sosyal bir yemekte buluştuk, kiminle yemek yiyeceğimi kimseye haber vermek zorunda değilim” açıklaması yaptı.

Yemeğin fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Yemek masasında Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve eşi Aliye Ummanel Özersay bir yanda, Rum lider Nikos Anastasiadis ve eşi Andri Anastasiadis diğer yanda karşılıklı yer alıyor. Ortada ise yemeği organize eden Yannakis Musa görülüyor.

Ömer Bilge/Hürriyet