RUM MERKEZİ CEZAEVİNDE ŞOK OLAY!
62 yaşındaki mahkum...
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Rum Merkezi Cezaevinde 62 yaşındaki bir mahkum hücresinde ölü bulundu.
Alithia gazetesi, Rum Merkezi Cezaevinde 62 yaşındaki bir mahkumun dün hücresinde ölü bulunduğunu yazdı.
Gazete, cezaevi müdürlüğünden yapılan açıklamada, söz konusu mahkumun yatağında uyurken öldüğünün ve ilk incelemede herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığının açıklandığını aktardı.
Etiketler : Rum Merkezi Cezaevi, Rum mahkum, hücre, ölü bulunma
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