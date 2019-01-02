RUM METEOROLOJİ DAİRESİ SARI ALARM VERDİ!

Rum Meteoroloji Dairesi, fırtına ve buna dolu yağışının da eşlik etmesi olasılığı nedeniyle, bu sabah itibarıyla sarı alarm yayımladı.

Rum haber kaynakları, sarı alarmın, bugün 06:00-22:00 saatleri için verilirken yağışın “35 milimetreyi” geçmesinin beklendiğini de belirtti.