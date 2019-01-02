RUM METEOROLOJİ DAİRESİ SARI ALARM VERDİ!
Rum Meteoroloji Dairesi, sarı alarm verdi
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Rum Meteoroloji Dairesi, fırtına ve buna dolu yağışının da eşlik etmesi olasılığı nedeniyle, bu sabah itibarıyla sarı alarm yayımladı.
Rum haber kaynakları, sarı alarmın, bugün 06:00-22:00 saatleri için verilirken yağışın “35 milimetreyi” geçmesinin beklendiğini de belirtti.
Etiketler : Rum Meteoroloji Dairesi, fırtına, dolu yağışı, sarı alarm
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