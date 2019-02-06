RUM METEOROLOJİ DAİRESİ SARI ALARM VERDİ!

Rum Meteoroloji Dairesi’nin, bu sabah 6’dan yarın sabah 6’ya kadar geçerli olacak şekilde, yağmur ve fırtına için sarı alarm verdiği haber verildi.

Sarı alarmın, bölgeyi etkisi altına alması beklenen yağmur ve yer yer fırtına için verildiğini bildiren Rum haber kaynakları, öte yandan Platres, Trodos ve Palehorio -Agros bölgelerinde ise yoğun sis yüzünden görüş mesafesinin oldukça sınırlı olduğunu belirtti.

Rum polisinin sürücüleri dikkatli olmaları ve yavaş sürmeleri konusunda uyardığı da ifade edildi.