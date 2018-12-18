RUM METEOROLOJİ DAİRESİ'NDEN SARI ALARM!
Dikkat!
A+A-
Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağış ve fırtına öngörüsüyle sarı alarm yayınladı.
Rum haber kaynakları, sarı alarmın bugün ikindi saatlerinden yarın akşama kadar geçerli olduğunu ve önümüzdeki 24 saat içerisinde 55 milimetreyi geçecek yağış beklendiğini duyurdu.
Etiketler : Rum Meteoroloji Dairesi, şiddetli yağış, fırtına, sarı alarm
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.