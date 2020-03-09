Rum Sağlık Bakanı: İki pozitif Koronavirüs vakası tespit edildi

Sağlık Bakanı Constantinos Ioannou basın toplantısında, şüpheli koronavirüs taşıyıcıları üzerinde yapılan 50 testten ikisinin pozitif sonuç verdiğini, ancak halkı paniğe kapılmamaya ve kişisel hijyen kurallarına uymaya çağırdığını duyurdu.

Ioannou, ilk teyit edilen vakanın Limasol'da 26 Şubat'ta Milano'dan adaya geri dönen ve şu anda havaalanı sağlık personelinin önerisi üzerine kendi kendine karantina altında olan 25 yaşındaki bir erkek hasta olduğunu, ve hastanın 5 Mart'ta semptomlar göstermeye başlaması üzerine yapılan testlerin virüsü taşıdığını doğruladığinı aktardı.

Ioannou, İkinci vakanın bir devlet hastanesinde çalışan, Lefkoşa'dan 64 yaşındaki bir tıp uzmanını içeriyordiğini belirterek. “Üzücü olan şey, sadece dün [Pazar] semptomları hakkında bilgi vermiş olması, 5 Mart'tan beri Kıbrıs'a döndüğü için, iletişim kurduklarını takip etmek zor,” dedi.

Ioannou, tıp uzmanının havaalanında kontrol edilmediğini, çünkü geri döndüğü ülke sadece bugün yüksek riskli ülkeler listesine dahil edildiğini ekledi.

Sağlık Bakanı, Her iki teyit edilen vakanın klinik durumu, semptomlarının hafif olduğunu söyledi.

Ioannou halkı tüm kişisel hijyen önlemlerini almaya çağırdı. Ayrıca kısa süre önce teyit edilmiş koronavirüs vakaları olan ülkelere seyahat eden tüm kişileri, kişisel karantina tedbirlerini aldıklarından emin olmalarını ve Sağlık Hizmetlerini aramalarını söyledi.

Ioannou, "Enfeksiyon zincirini kırmanın tek yolu bu," dedi.

Sağlık bakanı, son zamanlarda Yunanistan'a seyahat eden karantinadaki Kıbrıslı Rum asker ile semptomlar gösterdikten sonra karantinaya alınan öğrenciler üzerinde yapılan testler negatif çıktığını bildirdi.

Bakan, İlk teyit edilen koronavirüs vakalarının haberlerini takiben, kuzeydeki yetkililer uyarıldığını ve alınabilecek acil durum önlemlerini almak için hazırlık yaptıkları bildirildi.

